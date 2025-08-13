Аэропорт Волгограда приостановил работу

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Мера связана с риском атаки БПЛА на регион.

Воздушная гавань Волгограда вторую ночь подряд вводит ограничения на полеты. Вчера аэропорт не работал около трех часов. Губернатор области Андрей Андрей Бочаров сообщил о массированной атаки БПЛА, в результате которой обломки беспилотников упали на крышу 16-этажного жилого дома. По информации главы региона, пострадавших и повреждений нет.