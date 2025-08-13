«Локомотив» опубликовал первое интервью с новым наставником

Канадский специалист Боб Хартли 14 августа встретится с игроками ярославского ХК «Локомотив». Накануне он прилетел в Россию, интервью с ним было записано в аэропорту. Видеозапись клуб опубликовал в своих соцсетях.

Боб Хартли

Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Боб Хартли

Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»

Напомним, Игорь Никитин, возглавлявший «Локомотив» последние четыре сезона, после победы в Кубке Гагарина досрочно расторг контракт с клубом из Ярославля и заключил пятилетний с ЦСКА. 5 июля ярославский клуб объявил о том, что главным тренером станет канадский специалист Боб Хартли, выигрывавший ранее Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.

Предсезонную подготовку «железнодорожники» начали 5 августа. Новый наставник прибыл в Россию 13 августа, а 14 августа намерен встретиться с командой. До первого матча нового сезона осталось три недели.

«Мне повезло — у меня отличные помощники. Я вновь работаю вместе с Дмитрием Рябыкиным и Сергеем Звягиным. В нашем штабе также Вячеслав Гусов, Дмитрий Красоткин и тренер вратарей Андрей Малков. Благодаря им у нас был хороший старт предсезонных сборов. Я общался с тренерами каждый день. Сейчас же финальная стадия подготовки: впереди контрольные матчи и турнир в Омске. Но самое главное — подготовиться к первому матчу регулярного чемпионата. Но еще важнее — выиграть последний матч в конце мая. В этом моя цель»,— рассказал главный тренер «Локомотива».

Боб Хартли поделился, что считает одной из своих главных задач «защищать звание чемпиона». На его положительное решение по вопросу о назначении главным тренером повлияло и то, что раньше ярославский клуб возглавлял его «очень близкий друг», погибший в авиакатастрофе в 2011 году.

«Я хотел работать в том же клубе, что и мой друг Брэд Маккриммон. Он долгие годы был моим помощником, мы были очень близкими друзьями. Очень профессиональный клуб и отличные болельщики. Разговаривая с игроками уже после назначения, я чувствовал их преданность «Локомотиву». Для меня это важно и вызывает уважение»,— поделился наставник.

Алла Чижова