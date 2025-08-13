«Локомотив» опубликовал первое интервью с новым наставником
Канадский специалист Боб Хартли 14 августа встретится с игроками ярославского ХК «Локомотив». Накануне он прилетел в Россию, интервью с ним было записано в аэропорту. Видеозапись клуб опубликовал в своих соцсетях.
Боб Хартли
Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»
Напомним, Игорь Никитин, возглавлявший «Локомотив» последние четыре сезона, после победы в Кубке Гагарина досрочно расторг контракт с клубом из Ярославля и заключил пятилетний с ЦСКА. 5 июля ярославский клуб объявил о том, что главным тренером станет канадский специалист Боб Хартли, выигрывавший ранее Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.
Предсезонную подготовку «железнодорожники» начали 5 августа. Новый наставник прибыл в Россию 13 августа, а 14 августа намерен встретиться с командой. До первого матча нового сезона осталось три недели.
«Мне повезло — у меня отличные помощники. Я вновь работаю вместе с Дмитрием Рябыкиным и Сергеем Звягиным. В нашем штабе также Вячеслав Гусов, Дмитрий Красоткин и тренер вратарей Андрей Малков. Благодаря им у нас был хороший старт предсезонных сборов. Я общался с тренерами каждый день. Сейчас же финальная стадия подготовки: впереди контрольные матчи и турнир в Омске. Но самое главное — подготовиться к первому матчу регулярного чемпионата. Но еще важнее — выиграть последний матч в конце мая. В этом моя цель»,— рассказал главный тренер «Локомотива».
ХК «Локомотив»: все трансферы и переходы межсезонья 2025–2026 года
Подготовка к новому сезону: ключевые трансферные обновления и состав ХК «Локомотив» на сегодня
После успешного завершения сезона и победы в Кубке Гагарина, ХК «Локомотив» активно готовится к новому сезону 2025/2026. В межсезонье команда провела ряд важных трансферных сделок, усилив состав новыми игроками и попрощавшись с некоторыми хоккеистами и главным тренером.
Среди главных трансферных новостей — подписание канадского защитника Мака Холлоуэлла, который присоединился к Локомотиву до конца сезона 2025/2026. Также клуб сохранил в составе Рушана Рафикова, Степана Никулина и Максима Березкина, а по информации СМИ, в Ярославле остаются Денис Алексеев, Алексей Береглазов, Никита Черепанов и Александр Радулов. Главным тренером команды назначен Боб Хартли. В нашей таблице трансферов вы найдете самые свежие и актуальные новости о переходах ХК Локомотив, включая информацию о том, кто пришел в команду, а кто ушел.
Следите за последними трансферными обновлениями и новостями ХК «Локомотив», чтобы быть в курсе всех изменений в составе команды: кто пришел в команду, кто покинул клуб, а также за всеми изменениями в составе на сезон 2025/2026.
Напомним, Сезон 2025/2026 Фонбет КХЛ стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором».
Таблица трансферов ХК «Локомотив» 2025
Ушли
|ФИО
|Амплуа
|Куда
|Игорь Никитин
|Главный тренер
|ЦСКА
|Дмитрий Юшкевич
|Старший тренер
|ЦСКА
|Антон Курьянов
|Тренер
|ЦСКА
|Рашит Давыдов
|Тренер вратарей
|ЦСКА
|Дмитрий Пирожков
|Тренер по физподготовке
|ЦСКА
|Максим Белоусов
|Защитник
|Лада
|Мартин Гернат
|Защитник
|свободный агент
|Дмитрий Симашев
|Защитник
|Юта, НХЛ
|Даниил Бут
|Нападающий
|Юта, НХЛ
Пришли
|ФИО
|Амплуа
|Откуда
|Боб Хартли
|Главный тренер
|Николай Никульшин
|Вратарь
|ХК Сочи, из аренды
|Александр Волков
|Нападающий
|Лада, из аренды
|Ярослав Лихачев
|Нападающий
|Куньлунь Ред Стар, из аренды
|Илья Роговский
|Нападающий
|Лэнгли Ривермен
|Мак Холлоуэлл
|Защитник
|Уилкс-Барре, АХЛ
|Даниил Мисюль
|Защитник
|из аренды, АХЛ
|Алексей Кожевников
|Защитник
|Куньлунь Ред Стар, из аренды
Остались
|ФИО
|Амплуа
|Контракт до
|Алексей Мельничук
|Вратарь
|2026
|Даниил Исаев
|Вратарь
|2026
|Александр Елесин
|Защитник
|2027
|Алексей Береглазов
|Защитник
|2027
|Марк Ульев
|Защитник
|2027
|Никита Черепанов
|Защитник
|2027
|Рушан Рафиков
|Защитник
|2027
|Андрей Сергеев
|Защитник
|2026
|Никита Кирьянов
|Нападающий
|2026
|Илья Николаев
|Нападающий
|2027
|Георгий Иванов
|Нападающий
|2026
|Степан Никулин
|Нападающий
|2026
|Артур Каюмов
|Нападающий
|2026
|Александр Радулов
|Нападающий
|2026
|Павел Красковский
|Нападающий
|2026
|Максим Березкин
|Нападающий
|2026
|Максим Шалунов
|Нападающий
|2026
|Даниил Тесанов
|Нападающий
|2026
|Александр Полунин
|Нападающий
|2026
|Денис Алексеев
|Нападающий
|2027
|Байрон Фрэз
|Нападающий
|2026
|Егор Сурин
|Нападающий
|2027
Боб Хартли поделился, что считает одной из своих главных задач «защищать звание чемпиона». На его положительное решение по вопросу о назначении главным тренером повлияло и то, что раньше ярославский клуб возглавлял его «очень близкий друг», погибший в авиакатастрофе в 2011 году.
«Я хотел работать в том же клубе, что и мой друг Брэд Маккриммон. Он долгие годы был моим помощником, мы были очень близкими друзьями. Очень профессиональный клуб и отличные болельщики. Разговаривая с игроками уже после назначения, я чувствовал их преданность «Локомотиву». Для меня это важно и вызывает уважение»,— поделился наставник.