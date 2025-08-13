Осужденные финансисты пересчитали миллионы

Лица, которых Агентство по страхованию вкладов считает причастными к выводу активов разоренного нижегородского банка «Ассоциация», инициировали мировое соглашчение с АСВ. Агентство в арбитражном суде потребовало обязать их выплатить €18,9 млн и $2 млн в счет погашения ущерба от вывода капитала банка. Однако во время расследования уголовного дела о крахе банка один из его фигурантов Станислав Машагин заплатил АСВ 650 млн руб. со счетов своей организации «Инфраструктура Казахстана». Знакомые с делом собеседники „Ъ“ предположили, что ответчики намерены свести исковые требования агентства к уже уплаченной сумме ущерба и прекратить арбитражный спор.

Финансист Станислав Машагин (в центре) считает, что полностью рассчитался с долгами по делу банка «Ассоциация»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из арбитражной картотеки, лица, с которых Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует компенсации вывода активов обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация», инициировали мировое соглашение с агентством. В их числе АСВ называло одного из богатейших бизнесменов Казахстана, главного исполнительного директора Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, предпринимателя Станислава Машагина и несколько офшорных компаний. Общая сумма исковых требований АСВ составила €18,9 млн и $2 млн.

Арбитражный спор касается разорения банка «Ассоциация» с последующим банкротством в 2019 году. Тогда Центробанк обнаружил недостачу на его корсчетах в VTB Europe Bank на 3,8 млрд руб. и отозвал лицензию.

По данному факту сначала расследовалось уголовное дело об особо крупном мошенничестве, которое затем было переквалифицировано на более мягкую ст. 165 УК РФ о нанесении кредитной организации имущественного ущерба путем обмана без цели хищения средств. В качестве обвиняемых были задержаны бывший казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич, а также акционеры АО «Волга капитал» Станислав Машагин и ООО «Капитал регионы» Павел Увяткин. Они признали вину и попросили осудить их в особом порядке. В 2025 году суд отправил их на разные сроки в колонию-поселение.

Следствие доказало, что Владимир Макаревич в 2016–2019 годах фальсифицировал внутреннюю отчетность банка и платежи в международной системе SWIFT в пользу третьих лиц, которые участвовали в валютных сделках. По фабуле дела, Владимир Макаревич создавал видимость исполнения своих обязанностей в виде высоких показателей работы банка, оформляя валютные сделки с компаниями Станислава Машагина и Павла Увяткина.

Ущерб от их действий следствие оценило в 984 млн руб., из которых во время расследования уголовного дела Станислав Машагин вернул АСВ 650 млн руб.

Из материалов арбитражного дела следует, что эти деньги были выплачены АСВ в апреле 2024 года со счетов товарищества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Казахстана», где Станислав Машагин числится руководителем.

В мае 2025 года «Инфраструктура Казахстана» заключила договор цессии с московским ООО «Аверс-Про», передав ему право требования этой суммы. В свою очередь «Аверс-Про» попыталась войти в арбитражный процесс как правопреемник требования убытков со Станислава Машагина. Однако суд отказал ей в этом, решив, что «Инфраструктура Казахстана» никаких обязательств перед конкурсной массой банка «Ассоциация» не исполняла и поэтому не могла уступить задолженность.

В свою очередь представители потерпевшей стороны отметили, что погашение долга по гражданскому иску в рамках уголовного дела привело к прекращению обязательств Станислава Машагина перед потерпевшим без возникновения правопреемства. При этом сам осужденный попросил суд прекратить производство в отношении себя, считая убытки погашенными.

Знакомый с делом собеседник «Ъ-Приволжье» предположил, что ответчики по иску АСВ инициировали мировое соглашение, чтобы свести требования агентства к уже погашенной сумме ущерба.

«Логика в том, чтобы подписать мировое соглашение в размере ущерба, определенного приговором суда, и прекратить арбитражный спор о взыскании убытков», — пояснил источник.

При этом требование о взыскании убытков со Станислава Машагина по ходатайству АСВ будет рассмотрено отдельно от остальных ответчиков.

Вопрос мирового соглашения с АСВ суд рассмотрит осенью. Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов ранее отрицал какие-либо связи с банком «Ассоциация» и предполагал, что речь могла идти о сделках казначейства одной из его компаний. Тем не менее в рамках арбитражного спора доля бизнесмена в ООО «Марин Оперейшн Сервисиз» (Астрахань, занимается морскими перевозками) была арестована для обеспечения иска АСВ.

Владимир Зубаре