Из-под санкций США временно исключены все операции, необходимые для саммита с РФ

Минфин США заявил, что разрешает до 20 августа все операции, которые ранее нельзя было провести из-за антироссийских санкций. В перечень вошли те транзакции, которые необходимы для проведения саммита России и США на Аляске, пояснили в ведомстве.

В документе уточняется, что разрешенные операции являются «обычными» и важны как для поддержки, так и для участия встреч на Аляске между руководством США и России. Завершить проведение транзакций нужно «до 00:01 по восточному времени (07:01 мск) 20 августа 2025 года».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже на Аляске. Центральной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. В дальнейшем господин Трамп не исключил проведение трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского.