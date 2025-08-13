Свекла подешевела в России на 26% за месяц

Годовая инфляция в июле составила 8,8% против 9,4% в июне. В месячном выражении цены выросли на 0,57%. С начала года темпы роста цен составили 4,36%, следует из данных Росстата.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела в июле на 7,1%. Упали цены на свеклу (-26,1%), капусту белокочанную (-21,5%), картофель (-21,1%), огурцы (-16,1%), перец сладкий (-10,4%), лук репчатый (-10,4%). Подорожали яблоки (+3,8%) и апельсины (+3,1%). Среди других продуктов питания подешевели яйца (-5,5%).

Коммунальные услуги подорожали в прошлом месяце на 13,2%. Увеличилась стоимость отопления (+14,1%), тарифов на горячую воду (+13,9%) и холодную (+13,7%), водоотведения (+13,5%), электроэнергии (+13,1%). Билеты в кинотеатры подорожали на 2,5%. Цены на речные круизы на территории России упали на 2%.

По оценкам Минэкономики, годовая инфляция с 5 по 11 августа составила 8,55% против 8,77% неделей ранее. В сегменте продовольственных товаров цены продолжили снижаться на 0,26%.