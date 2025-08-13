Роботизированную ферму за 400 млн руб. построят в Городецком округе

В Городецком округе Нижегородской области заложен фундамент будущей роботизированной фермы на 400 голов. По данным областного минсельхоза, объем инвестиций в строительство составит более 400 млн руб.

Инвестором проекта выступает АО «"Мир" Ященко А.В. и компания». Завершить строительство и запустить ферму в работу планируется в 2026 году.

По словам главы нижегородского минсельхоза Николая Денисова, сейчас в Нижегородской области идет строительство пяти ферм. Две из них — роботизированные.

Андрей Репин