Скончался рыбинский журналист Александр Баскаков

Умер журналист, возглавлявший долгие годы телеканал «Рыбинск-40», Александр Баскаков. Ему было 62 года. Об этом сообщили его коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео Телеканала «Рыбинск-40» Фото: Скриншот видео Телеканала «Рыбинск-40»

«Наша большая творческая семья понесла огромную утрату. Скончался Александр Баскаков. "Рыбинск-40" был делом и смыслом всей его жизни. Еще накануне вечером он работал в прямом эфире на радио "Рыбинск-40", вел авторскую программу "Мысли вслух". Его заключительная фраза, почти цитата:" Продолжим разговор позже. К сожалению, все, время закончилось"»,— говорится в сообщении телеканала.

«Мысли вслух» — радиопередача о современной жизни церкви. Александр Баскаков также являлся автором и создателем фильмов, посвященных святым местам. Прощание с журналистом состоится 14 августа в Георгиевском храме Рыбинска.

Алла Чижова