Суд смягчил наказание бывшему замгендиректора пермского оборонного предприятия

В Нижнем Тагиле суд изменил вид наказания бывшему заместителю генерального директора НПО «Искра» Алексею Лупандину. Как сообщает «РБК-Пермь», вместо колонии общего режима он будет принудительно работать в исправительном центре. В мае 2023 года господин Лупандин был приговорен к четырем годам лишения свободы за хищение 67 млн руб. Как установил суд, топ-менеджер совершил мошенничество путем использования подложных документов, на основе которых происходила оплата за фактически невыполненные грузоперевозки. В ходе суда свою вину Алексей Лупандин признал.

ПАО «НПО “Искра”» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». По итогам прошлого года чистая прибыль общества составила 314,3 млн руб., выручка — свыше 9,77 млрд руб.