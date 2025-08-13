Годовой рост ВВП России в I полугодии составил 1,2%

По итогам первого полугодия 2025 года ВВП России вырос на 1,2% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале рост замедлился до 1,1% после 1,4% в первом квартале.

В ведомстве отметили, что сохранение жестких денежно-кредитных условий во втором квартале сопровождалось продолжением охлаждения экономики. Главной причиной замедления стали более низкие темпы внутреннего спроса. Это также отразилось на снижении инфляции — с пиковых 10,3% в марте до 8,55% в начале августа.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2025 году на уровне 2,5%, в 2026-м — 2,4%. Уточненный комментарий по этому поводу ведомство представит в конце августа — начале сентября.