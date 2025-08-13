В Татарстане несколько человек были задержаны за запуск БПЛА

В Татарстане были задержаны несколько человек, подозреваемых в запуске БПЛА. Источник в силовых структурах опроверг информацию о том, что это были диверсанты.

Ранее в соцсетях появилась информация о неизвестных, которые запускали беспилотник в поле на территории республики. Источник сообщил «Ъ Волга-Урал», что на объекте проходили плановые учения. В пресс-службе МВД по Татарстану отказались от комментариев.

По данным Telegram-канала Baza, задержанными оказались курсанты военного училища, а произошедшее стало результатом несогласованности действий военных и полицейских.

Диана Соловьёва