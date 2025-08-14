Капитальное строительство

Один из крупнейших страховщиков «Ингосстрах» принял решение увеличить уставный капитал в 1,6 раза, до 46,5 млрд руб. При этом акции будут размещаться по номиналу. Компания собирается пустить привлеченные средства на развитие. Кроме того, отмечают эксперты, увеличение капитала должно улучшить позиции компании на закупочных конкурсах. Также они не исключают, что размещение может быть шагом к подготовке к IPO или для проведения сделок M&A.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Одна из крупнейших российских страховых компаний «Ингосстрах» 13 августа объявила, что цена размещения дополнительного выпуска составит 11 руб. за акцию. Соответствующее решение было принято советом директоров компании 8 августа. За день до этого общее собрание акционеров «Ингосстраха» приняло решение разместить 1,65 млрд акций по закрытой подписке. В результате компания увеличит уставный капитал на 18,15 млрд руб.— до 46,5 млрд руб.

По данным «Эксперт РА», по итогам 2024 года «Ингосстрах» занимал 3-е место в сегменте «не жизни» со сборами 205,9 млрд руб. Объем страховых выплат за прошлый год составил 105,5 млрд руб. Согласно отчетности по МСФО, в 2024 году компания получила чистую прибыль в размере 33,4 млрд руб. Активы «Ингосстраха» на 31 декабря 2024 года оценивались в 583,1 млрд руб. Состав акционеров компания не раскрывает.

Как заявили в «Ингосстрахе», увеличение уставного капитала является стратегическим мероприятием, «направленным на обеспечение финансовой устойчивости и конкурентоспособности в условиях текущей рыночной ситуации». При этом экономическая конъюнктура и «ограниченный доступ к дорогому долговому финансированию сделало инструмент эмиссии наиболее целесообразным для привлечения капитала», пояснили в компании.

В предыдущий раз «Ингосстрах» увеличивал уставный капитал в 2019 году. Однако тогда была использована нераспределенная прибыль в размере 10 млрд руб., а номинал акций был увеличен с 7 до 11 руб. В последние годы акционеры компании регулярно оставляли чистую прибыль в распоряжении компании. В результате, согласно отчетности по РСБУ, нераспределенная прибыль на 31 декабря 2024 года превысила 111 млрд руб. Кроме того, в начале июня 2025 года годовое собрание акционеров «Ингосстраха» приняло решение оставить нераспределенной прибыль и за 2024 год в размере 28,4 млрд руб. Акционеры «Ингосстраха» стремятся не распределять прибыль между собой, а направлять ее на развитие компании, говорит руководитель страховой практики МЭФ LEGAL Иван Рыбаков.

В компании отметили: привлеченные средства будут направлены на инвестиционные программы и расширение рыночного позиционирования как в России, так и за рубежом, основанных на «интенсивном развитии цифровых инструментов и широкого спектра дополнительных финансовых продуктов». В целом в «Ингосстрахе» рассчитывают, что эти инвестиции будут способствовать увеличению доходности.

Увеличение уставного капитала позволит страховщику укрепить позиции на конкурсах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, считают участники рынка. Конкуренция среди страховщиков всегда была довольно жесткой, особенно в том, что касается крупных госзакупок, в таких ситуациях заказчики все чаще предъявляют повышенные требования, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Евгения Борзило. При этом в закупках одним из критериев часто является величина уставного капитала и маржа платежеспособности, указывает собеседник “Ъ” на страховом рынке. Платежеспособность страховщика, одним из маркеров которой является величина уставного капитала, является обязательным условием для получения доступа к участию в торгах, а увеличение уставного капитала демонстрирует такую платежеспособность вне зависимости от объекта страхования, поясняет он.

Вместе с тем, по словам источника “Ъ” на финансовом рынке, увеличение уставного капитала таким образом может быть шагом к подготовке IPO или проведению сделок M&A. В частности, за счет нового выпуска могут быть перераспределены доли между текущими акционерами. В 2006 году «Ингосстрах» уже планировал выйти на IPO и даже выбрал организаторов — Deutsche Bank, Merrill Lynch и Morgan Stanley. Размещение 20% акций планировалось на Лондонской фондовой бирже (LSE) и ММВБ (нынешняя Московская биржа). Однако тогда размещение не состоялось. «Теоретически можно представить себе IPO, хотя в данном случае будет важной доля якорного акционера. Увеличение уставного капитала открывает возможность к привлечению 20–30 млрд руб.»,— считает финансовый эксперт Андрей Бархота.

Юлия Пославская, Ян Назаренко