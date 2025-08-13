«Лайнер» отправился в офисный круиз
Один из старейших торговых центров Перми стал офисным
Торговый центр «Лайнер» на бульваре Гагарина, 46, открывшийся после пятилетнего простоя, сменил концепцию. Изначально новые владельцы объекта не планировали перепрофилировать его, собираясь сохранить «Лайнер» в качестве ТЦ. Однако теперь здание стало офисным центром с торговыми помещениями и кафе на первых этажах. Такая концепция, по признанию команды, управляющей объектом, оказалась привлекательной для арендаторов. Эксперты поддерживают реконцепцию «Лайнера», отмечая приостановку развития большинства торговых операторов. В то же время собеседники обращают внимание на необходимость сделать в здании перепланировку и обеспечить все помещения окнами.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Собственники торгового центра «Лайнер» перепрофилировали приобретенный в 2023 году объект на бульваре Гагарина, 46, в офисный комплекс. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в управляющей комплексом компании, после открытия в 2024 году большинство площадей «Лайнера» заняли офисы. На первых этажах здания разместились торговые точки, заведения общепита. На четвертом этаже работает фитнес-клуб YoBody Fitness, остальные площади занимают офисы. Сейчас команда, управляющая «Лайнером», продолжает перепрофилировать площади здания под офисное направление.
«Концепция офисного центра для „Лайнера“ оказалась привлекательной, такие помещения востребованы на рынке. В одном здании арендаторы офисов и их клиенты могут получать весь спектр услуг, что очень удобно: это магазины, общественное питание, фитнес-клуб и прочее»,— пояснили представители «Лайнера».
С момента запуска в 2024 году после длительного простоя в «Лайнере» уже открылось 25 организаций и магазинов. Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, в здании работают кафе Rostic`s, Hanok, «Шаверма от души», экспресс-кофейня, магазины, турагентства, студии красоты, парк виртуальной реальности Warpoint, спортивный центр YoBody Fitness, дарксторы продуктовой сети «Вкусвилл» и ритейлера электроники DNS, офисы различных компаний. На профильных сайтах в сфере недвижимости помещения в «Лайнере» предлагаются в аренду. В частности, на «Авито» размещено восемь объявлений о сдаче в аренду помещений разного размера на первом, втором и седьмом этажах. Наиболее крупные лоты — это второй этаж целиком (1,4 тыс. кв. м) либо его части для двух арендаторов (по 700 кв. м). Согласно объявлению, на данный момент здание на 90% заполнено, для сдачи в аренду осталось несколько помещений. Размер арендных ставок на помещения комплекса варьируется от 800 руб. до 2 тыс. и 10 тыс. руб. («островок» у входа в центр) за 1 кв. м. Девятиэтажное здание ТЦ «Лайнер» общей площадью 8,8 тыс. кв. м построил в 2006 году холдинг «Сатурн-Р». По данным группы ТЦ в соцсети «ВКонтакте», объект имеет грузовые и пассажирские лифты, эскалаторы до пятого этажа и парковку. В 2018 году суд приостановил эксплуатацию ТЦ из-за нарушений правил пожарной безопасности. В здании обнаружили и множество иных нарушений. О приобретении более 70% площадей ТЦ предпринимателями Сергеем и Светланой Жуковыми «Ъ-Прикамье» стало известно в 2023 году. Примерно тогда же краевая прокуратура сообщила, что новые собственники «Лайнера» устранили нарушения требований пожарной безопасности. В конце 2024 года в здании появились первые арендаторы. Сначала новые владельцы объекта планировали, что он продолжит функционировать как ТЦ.
По словам гендиректора УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елены Денисовой, еще до закрытия «Лайнера» в 2018 году на верхних этажах этого здания находились офисы, которые были востребованы на рынке. «Притом что развитие почти всех торговых операторов сейчас приостановлено, вполне логично решение перепрофилировать торговую часть „Лайнера“ в офисную. На сегодняшний день в некоторых случаях ставки по аренде офисной недвижимости выше, чем у многих торговых операторов»,— заметила Елена Денисова. Если у нынешних собственников есть возможность сделать перепланировку и обеспечить все помещения окнами, то реконцепцию этого торгового центра в офисный эксперт считает верным ходом. Ориентировочные арендные ставки на офисы в «Лайнере» могут находиться в диапазоне от 700 до 1200 руб. за 1 кв. м с учетом эксплуатационных платежей (плюс оплата коммунальных услуг), добавила гендиректор УК «Труменс групп».
Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов назвал переоборудование ТЦ «Лайнер» в многофункциональный комплекс с перепрофилированием части торговых площадей в офисные хорошим вариантом. Правда, для этого нужно обеспечить оснащенность офисов оконными системами, чтобы каждое помещение соответствовало требуемому уровню инсоляции. В торговых центрах, как правило, предполагается минимум окон, поэтому важно структурировать помещения «Лайнера» таким образом, чтобы в каждом из них были окна, обратил внимание собеседник. В противном случае придется продумывать для такой площади другое назначение. «Офисы востребованы, мы наблюдаем дефицит качественных офисов в Перми. Я думаю, что переформатированные помещения „Лайнера“ будут пользоваться спросом в Мотовилихинском районе города»,— полагает господин Онянов.
Стоимость аренды в здании на бульваре Гагарина, 46, может составлять 0,8–1 тыс. руб. за 1 кв. м — это средний диапазон стоимости по пермскому рынку коммерческой недвижимости, уточнил руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией». Размер ставки зависит от удобства доступа и месторасположения, от площади помещения, кондиционирования и прочего, в том числе от того, включены ли эксплуатационно-коммунальные затраты в стоимость или они оплачиваются арендатором отдельно. Зачастую эти затраты занимают значительную часть в арендных платежах, и иногда их доля может достигать 50% от стоимости самой аренды. Чем меньше помещение, тем оно ликвиднее и дороже, отметил Владимир Онянов.