«Лайнер» отправился в офисный круиз

Торговый центр «Лайнер» на бульваре Гагарина, 46, открывшийся после пятилетнего простоя, сменил концепцию. Изначально новые владельцы объекта не планировали перепрофилировать его, собираясь сохранить «Лайнер» в качестве ТЦ. Однако теперь здание стало офисным центром с торговыми помещениями и кафе на первых этажах. Такая концепция, по признанию команды, управляющей объектом, оказалась привлекательной для арендаторов. Эксперты поддерживают реконцепцию «Лайнера», отмечая приостановку развития большинства торговых операторов. В то же время собеседники обращают внимание на необходимость сделать в здании перепланировку и обеспечить все помещения окнами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Собственники торгового центра «Лайнер» перепрофилировали приобретенный в 2023 году объект на бульваре Гагарина, 46, в офисный комплекс. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в управляющей комплексом компании, после открытия в 2024 году большинство площадей «Лайнера» заняли офисы. На первых этажах здания разместились торговые точки, заведения общепита. На четвертом этаже работает фитнес-клуб YoBody Fitness, остальные площади занимают офисы. Сейчас команда, управляющая «Лайнером», продолжает перепрофилировать площади здания под офисное направление.

«Концепция офисного центра для „Лайнера“ оказалась привлекательной, такие помещения востребованы на рынке. В одном здании арендаторы офисов и их клиенты могут получать весь спектр услуг, что очень удобно: это магазины, общественное питание, фитнес-клуб и прочее»,— пояснили представители «Лайнера».

С момента запуска в 2024 году после длительного простоя в «Лайнере» уже открылось 25 организаций и магазинов. Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, в здании работают кафе Rostic`s, Hanok, «Шаверма от души», экспресс-кофейня, магазины, турагентства, студии красоты, парк виртуальной реальности Warpoint, спортивный центр YoBody Fitness, дарксторы продуктовой сети «Вкусвилл» и ритейлера электроники DNS, офисы различных компаний. На профильных сайтах в сфере недвижимости помещения в «Лайнере» предлагаются в аренду. В частности, на «Авито» размещено восемь объявлений о сдаче в аренду помещений разного размера на первом, втором и седьмом этажах. Наиболее крупные лоты — это второй этаж целиком (1,4 тыс. кв. м) либо его части для двух арендаторов (по 700 кв. м). Согласно объявлению, на данный момент здание на 90% заполнено, для сдачи в аренду осталось несколько помещений. Размер арендных ставок на помещения комплекса варьируется от 800 руб. до 2 тыс. и 10 тыс. руб. («островок» у входа в центр) за 1 кв. м. Девятиэтажное здание ТЦ «Лайнер» общей площадью 8,8 тыс. кв. м построил в 2006 году холдинг «Сатурн-Р». По данным группы ТЦ в соц­сети «ВКонтакте», объект имеет грузовые и пассажирские лифты, эскалаторы до пятого этажа и парковку. В 2018 году суд приостановил эксплуатацию ТЦ из-за нарушений правил пожарной безопасности. В здании обнаружили и множество иных нарушений. О приобретении более 70% площадей ТЦ предпринимателями Сергеем и Светланой Жуковыми «Ъ-Прикамье» стало известно в 2023 году. Примерно тогда же краевая прокуратура сообщила, что новые собственники «Лайнера» устранили нарушения требований пожарной безопасности. В конце 2024 года в здании появились первые арендаторы. Сначала новые владельцы объекта планировали, что он продолжит функционировать как ТЦ.

По словам гендиректора УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елены Денисовой, еще до закрытия «Лайнера» в 2018 году на верхних этажах этого здания находились офисы, которые были востребованы на рынке. «Притом что развитие почти всех торговых операторов сейчас приостановлено, вполне логично решение перепрофилировать торговую часть „Лайнера“ в офисную. На сегодняшний день в некоторых случаях ставки по аренде офисной недвижимости выше, чем у многих торговых операторов»,— заметила Елена Денисова. Если у нынешних собственников есть возможность сделать перепланировку и обеспечить все помещения окнами, то реконцепцию этого торгового центра в офисный эксперт считает верным ходом. Ориентировочные арендные ставки на офисы в «Лайнере» могут находиться в диапазоне от 700 до 1200 руб. за 1 кв. м с учетом эксплуатационных платежей (плюс оплата коммунальных услуг), добавила гендиректор УК «Труменс групп».

Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов назвал переоборудование ТЦ «Лайнер» в многофунк­циональный комплекс с перепрофилированием части торговых площадей в офисные хорошим вариантом. Правда, для этого нужно обеспечить оснащенность офисов оконными системами, чтобы каждое помещение соответствовало требуемому уровню инсоляции. В торговых центрах, как правило, предполагается минимум окон, поэтому важно структурировать помещения «Лайнера» таким образом, чтобы в каждом из них были окна, обратил внимание собеседник. В противном случае придется продумывать для такой площади другое назначение. «Офисы востребованы, мы наблюдаем дефицит качественных офисов в Перми. Я думаю, что переформатированные помещения „Лайнера“ будут пользоваться спросом в Мотовилихинском районе города»,— полагает господин Онянов.

Стоимость аренды в здании на бульваре Гагарина, 46, может составлять 0,8–1 тыс. руб. за 1 кв. м — это средний диапазон стоимости по пермскому рынку коммерческой недвижимости, уточнил руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией». Размер ставки зависит от удобства доступа и месторасположения, от площади помещения, кондиционирования и прочего, в том числе от того, включены ли эксплуатационно-коммунальные затраты в стоимость или они оплачиваются арендатором отдельно. Зачастую эти затраты занимают значительную часть в арендных платежах, и иногда их доля может достигать 50% от стоимости самой аренды. Чем меньше помещение, тем оно ликвиднее и дороже, отметил Владимир Онянов.

Евгения Ахмедова