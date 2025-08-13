В Черноземье 14 августа похолодает до +11°С ночью

В четверг, 14 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +11°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью — +12°C. Днем воздух прогреется до +24°C, переменная облачность.

В Воронеже ночью — +13°C, днем — облачно, температура поднимется до +23°C.

В Курске в течение суток без осадков: от 12 °C ночью до +23°C днем.

В Липецке ночью ясно — +12°C. Днем ожидаются кратковременные дожди, температура — +22°C.

В Орле в течение переменная облачность, ночью — +11°C, днем — +23°C.

В Тамбове в течение суток пасмурная погода и дождь, ночью до +12°С. Днем — +23°С.

Анна Швечикова