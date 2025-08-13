Молоко убежало

Прикамский агропроизводитель ООО «Уинское молоко» приостановил выпуск молока бренда «Деревенское». На расположенном в селе Аспа молзаводе выпускалось до 15 тонн молока в сутки. В хозяйстве «Ъ-Прикамье» сообщили, что решение связано с прекращением поставок сырья из совхоза «Нива», входящего в агрохолдинг «Ашатли». При этом владельцы «Уинского молока», скорее всего, выставят завод на продажу. В Прикамье осталось шесть крупных производителей молочных продуктов. Экс­перты считают, что на рынке могут найтись агрокомпании, заинтересованные в покупке завода.



Как стало известно «Ъ-Прикамье», ООО «Уинское молоко» этим летом приостановило выпуск молока под брендом «Деревенское». На расположенном в селе Аспа молзаводе в последнее время выпускалось до 15 тонн молока в сутки. Продукт разливался в запатентованные бутылки емкостью 1,4 и 0,8 литра.

По данным Rusprofile, ООО «Уинское молоко» было зарегистрировано в Уинском районе Прикамья в 2015 году. Компания занимается производством молока (кроме сырого) и молочных продуктов. Единоличный владелец и учредитель организации — На­дежда Бражникова. Выручка общества в 2023 году составила 160 млн руб., чистая прибыль — 86 тыс. руб. Кредиторская задолженность на сегодняшний день составляет 9,1 млн руб., дебиторская — 9,8 млн руб. В Rusprofile также содержится информация о трех рассматриваемых арбитражных делах с участием компании на общую сумму 277 млн руб.

В хозяйстве «Ъ-Прикамье» сообщили, что приняли решение о приостановке выпуска молока из-за решения новых владельцев совхоза «Нива», которые прекратили поставки сырья и перенаправили его Юговскому молкомбинату. «Мы решили не искать замену этому молоку»,— пояснили на заводе. На агропредприятии работали около 30 человек. Владельцы ООО, скорее всего, выставят завод на продажу.

Хозяйство ООО «Нива» входит в состав холдинга «Ашатли», одного из крупнейших сельхозтоваропроизводителей в регионе. В марте текущего года стало известно, что активы колхоза приобрело ООО «Молочно-производственный комплекс — Арти», ведущее деятельность в Свердловской области. «МПК-Арти» стало владельцем техники и помещений «Нивы», включая несколько тракторов, оборудование, складские и прочие нежилые здания в селе Аспа Уинского района. Победителем торгов на 1024 головы крупного рогатого скота «Нивы» стала удмуртская компания ООО «Агроторг».

Агрохолдинг «Ашатли» создан в 2004 году. Был основан пермским бизнесменом Александром Зотовым и его компаньонами. В холдинге девять ООО: «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году компании вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб. Самой крупной фермой агрохолдинга управляет ООО «Пихтовское» в Частинском районе. В 2023 году имущество «Пихтовского» было выставлено на торги, которые признали несостоявшимися из-за отсутствия участников. Летом 2022 года владелец пермских ТЦ «ЦУМ» и «Айс­берг» Александр Кириленко приобрел в Частинском районе компанию «Антар», которая управляет имущественным комплексом бывшего сельхозкооператива «Нива». Годом позднее компания «Антар» взяла на ответственное хранение имущество сельхозпредприятия «Пихтовское».

Сегодня в Пермском крае осталось шесть крупных производителей молочной продукции. Среди них — ООО «Маслозавод Нытвенский», «Молкомбинат Кунгурский», Юговской комбинат молочных продуктов, чернушинский молкомбинат ООО «Маско», агрохолдинг «Труд», а также верещагинский комбинат «Вемол».

Руководитель СПЖПСК «Суксунское молоко» Сергей Пестриков говорит, что сейчас на рынке молочной продукции идет «глобализация», когда большая доля рынка централизуется в руках ограниченного числа крупных производителей. При этом если производитель имеет ежедневный объем менее 10–12 тыс. литров в сутки, то «выживать в сегодняшних реалиях сложно». Большие и средние сельхозпредприятия получают государственные субсидии, в то время как малые работают в условиях грантовой поддержки. Господин Пестриков обратил внимание, что на падение объемов производства хозяйств «Ашатли» могли повлиять кадровый голод, изменения в управленческом составе и логистические проблемы.

Генеральный директор ООО «Агрофирма „Труд“» Владимир Юшков считает, что отказ от выпуска молочной продукции и возможная продажа завода в этом случае является «неудивительным решением». «У каждого собственника могут быть свои планы на дальнейшее развитие агропредприятия. На маленьких молокозаводах низкая рентабельность, иногда близкая к нулю. Однако для региона стратегически важно, чтобы действовал не один или два завода по переработке молочного сырья. В противном случае монополизация неизбежно приведет к отсутствию возможности влиять на ценообразование»,— отмечает эксперт. По мнению господина Юшкова, доля бренда «Деревенское» на рынке не очень большая, при этом существуют компании, которые в перспективе могли бы заинтересоваться покупкой завода «по приемлемой цене».

Анастасия Леонтьева