С Эльбруса эвакуирован альпинист из Дагестана

В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали с Эльбруса 54-летнего альпиниста из Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России республики.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

На высоте 5,3 тыс. м альпинист при восхождении сорвался со склона и попросил о помощи. Спасатели МЧС России помогли спуститься альпинисту до 4,2 тыс. м. От дальнейшей помощи мужчина отказался.

Как отметили в пресс-службе ведомства, мужчина свое одиночное восхождение в МЧС России не регистрировал.

К работам привлекались четыре спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Наталья Белоштейн