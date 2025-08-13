В Невинномысске проверят системы оповещения

В пятницу, 15 августа, с 10:30 до 11:00 в Невинномысске маслоэкстракционный завод «Ресурс» проведет проверку системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает городское управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Кратковременно будет включена звуковая сирена.

Глава Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале попросил жителей города сохранять спокойствие, проверка носит плановый характер.

Наталья Белоштейн