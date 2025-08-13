К пожизненному добавили еще

В Коми вынесен приговор бывшему лидеру крупнейшей в своей время в регионе преступной группировки Юрию Пичугину и одному из его ближайших подручных. Они обвинялись в убийствах, а Пичугин — еще и в занятии высшего положения в криминальной иерархии. Оба получили большие сроки, но ранее им уже было назначено пожизненное заключение, которое и стало окончательным наказанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криминальный авторитет Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде (2017 год)

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС Криминальный авторитет Юрий Пичугин в Сыктывкарском городском суде (2017 год)

13 августа Верховный суд Коми вынес приговор создателю и бывшему лидеру организованной преступной группировки Юрию Пичугину и активному участнику ОПГ Хадису Азизову. Напомним, «пичугинская» ОПГ начала действовать в 1990-х и со временем обрела такую силу, что действовала не только в Коми, но и в ряде других регионов. Создал ее Юрий Пичугин, в то время имевший в криминальной среде статус «авторитета», а позже ставший и вором в законе.

Как сообщила “Ъ” старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова, по ныне рассмотренному уголовному делу основатель ОПГ признан виновным по п. п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности), ч. 1 ст. 30 и п. п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству более двух лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), а также по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Азизов признан виновным по п. п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, сопряженное c бандитизмом, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности).

«Руководитель ОПГ организовал убийство лидера конкурирующей преступной группировки "федоровские", однако это преступление до конца довести не удалось, поскольку конкурент был арестован за совершение преступления, отправлен в места лишения свободы, где был изолирован от остальных арестантов»,— рассказала подробности собеседница “Ъ”.

По словам Наталии Спиридоновой, по указанию Пичугина в связи с невозможностью добраться до лидера противоборствующей группировки члены банды в апреле 2003 года застрелили в Сыктывкаре его брата.

Рассмотренное в суде уголовное дело, которое расследовало СУ СКР по Коми, также касается преступления, совершенного в октябре 2010 года. «Тогда при непосредственном участии Азизова по указанию лидера ОПГ Пичугина в Волгограде из мести за служебную деятельность был убит бывший руководитель УФСИН по Омской области»,— рассказала представитель прокуратуры.

В суде Пичугин и Азизов настаивали на своей непричастности к совершению вменяемых им в вину преступлений и требовали полного оправдания. Кроме того, Пичугин заявил, что лишен криминального статуса вора в законе в 2015 году по итогам «воровской сходки» в греческом городе Салоники.

Гособвинение поддерживала в суде прокуратура Коми. В итоге суд признал обоих виновными и назначил Пичугину 18 лет лишения свободы, а Азизову — 11 лет.

При этом суд учел, что оба ранее за совершение особо тяжких преступлений уже были осуждены на пожизненное лишение свободы. «Обоим фигурантам назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима»,— резюмировала Наталия Спиридонова, добавив, что в качестве дополнительного наказания каждому назначен также штраф в 2 млн руб.

Приговор не вступил в силу.

Дарья Шучалина, Сыктывкар