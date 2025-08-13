Дропперов использовали неустановленные лица

От трех до четырех лет колонии общего режима получили по приговору подмосковного суда трое молодых казанцев за «дропперство». Как установил суд, представляясь сотрудниками Центробанка и ФСБ, они выманили 1,5 млн руб. у жительницы Наро-Фоминска. Защита подсудимых настаивала, что истинные организаторы аферы, предположительно находящиеся на Украине в одном из многочисленных кол-центров, использовали одного фигуранта втемную, а двое остальных вообще не имели отношения к совершенному мошенничеству. При этом личности организаторов так и остались не установленными, а осужденных их адвокаты самих считает потерпевшими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Приговор жителям Татарстана братьям Павлу и Кириллу Шебаловым и девушке одного из них Марии Сокольской вынесла после трех месяцев слушаний судья Наро-Фоминского горсуда Московской области Евгения Кутиченко. Фигуранты, каждому из которых всего по 20 с небольшим лет, были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В прениях сторон обвинение просило для подсудимых, которые провели под стражей более года, от четырех до пяти лет заключения.

В итоге самый внушительный срок наказания получила Мария Сокольская — четыре года колонии общего режима, а Павел и Кирилл Шебаловы — три с половиной и три года соответственно.

Приговор был в целом ожидаем для обвиняемых, но все же при его оглашении девушка не смогла сдержать слез.

Согласно материалам дела, в мае прошлого года жительнице Наро-Фоминска стали названивать «сотрудники Центробанка и ФСБ». Они доверительно сообщили женщине, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а данные будут использованы для получения кредитов и перечисления денег на Украину. И чтобы пресечь эти противоправные действия, ей самой необходимо оформить кредит. Потерпевшая поверила и стала выполнять все указания мошенников. Она взяла кредит на 1,5 млн руб., которые перечислила тремя траншами по полмиллиона на указанные мошенниками реквизиты. Поняв, что она стала жертвой обмана, женщина написала заявление в полицию, которая возбудила уголовное дело.

Было установлено, что деньги обналичили в Казани, а лицо снимавшего средства парня попало на камеру видеонаблюдения. В начале июля в Татарстан была отправлена оперативно-следственная группа из УВД Наро-Фоминска. Получавшим наличные оказался Павел Шебалов, а его младший брат Кирилл подвозил его на своей машине.

Старший пояснил, что ничего противоправного не совершал, а снимать «нал» его нанял дальний родственник по фамилии Савельев. Якобы это были выигрыши в онлайн-казино, а самому Шебалову полагалось 0,8% от снятой суммы.

Младшему брату обещали платить за извоз по 5 тыс. руб. в день.

Братьев отвезли в Наро-Фоминск, где суд заключил их по ходатайству следствия в СИЗО. На избрание меры пресечения в подмосковный город из Казани приехала девушка старшего из задержанных Мария Сокольская, чтобы поддержать его. Один из полицейских пригласил ее в УВД, где объявил — ее опознала потерпевшая как некую «Анну», которая якобы звонила ей по видеосвязи через WhatsApp, (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), уговаривая взять кредит.

«Павел вину признал частично, поскольку все же снимал деньги в банкомате, но был уверен, что не совершал что-либо противоправное, его использовали втемную»,— заявил “Ъ” его адвокат Сергей Князькин, пояснив, что просил для своего подзащитного минимальное наказание в счет уже отбытого в СИЗО. Между тем его коллега Евгений Ветлугин, защищавший остальных двух подсудимых, сообщил, что просил их полного оправдания. По его словам, у госпожи Сокольской «стопроцентное алиби», подтвержденное детализацией телефонных соединений.

Отдельно защитники отметили, что следствие не стало устанавливать личность «Савельева», который нанял Шебалова-старшего и остался в материалах дела «неустановленным следствием лицом».

Также неизвестными остались личности организаторов аферы — предположительно она была организована с территории Украины из одного из многочисленных мошеннических кол-центров. Допросить же трех возможных подозреваемых с украинскими фамилиями следователям и оперативникам «не представилось возможным».

Как считают защитники, осужденные, которых признали дропперами, фактически сами стали жертвами обмана и потерпевшими, а потому они намерены обжаловать приговор как незаконный и несправедливый. «В деле множество нарушений УПК, от игнорирования принципа территориальной подсудности уголовного дела, которое надлежало рассматривать в Татарстане, а не в Подмосковье, вплоть до фальсификации доказательств, мы надеемся, что апелляционная инстанция даст оценку нашим доводам»,— резюмировали представители защиты.

Сергей Сергеев