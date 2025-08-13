Трамп оценил телефонный разговор с Зеленским на «10/10»
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает успешной видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«У нас был очень хороший звонок. Он был на звонке, президент Зеленский. Я бы оценил это (переговоры.— “Ъ”) на 10/10»,— сказал господин Трамп во время выступления в центре искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. По его словам, после встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным он хочет снова созвониться с господином Зеленским и представителями НАТО.
13 августа Владимир Зеленский приехал в Берлин, чтобы поучаствовать в видеоконференции с Дональдом Трампом. В переговорах также участвовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц и лидеры других стран Евросоюза. Центральной темой встречи стал грядущий российско-американский саммит.