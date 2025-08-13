Холдинг Porsche SE намерен увеличить инвестиции в оборону Европы

Холдинг Porsche SE планирует создать платформу для инвестиций в передовые технологические компании оборонного сектора Европы. В пресс-релизе на сайте холдинга отметили, что Porsche SE намерен вкладываться в спутниковое наблюдение, разведывательные и сенсорные системы, кибербезопасность, а также логистику и системы снабжения.

«Мы внимательно следим за развитием обороноспособности, безопасности и устойчивости Европы. Что касается портфельных инвестиций, наша цель — расширить наше участие в оборонном секторе и смежных отраслях»,— цитируют в пресс-релизе председателя совета Porsche SE Ханса-Дитера Петша.

В первом полугодии холдинг сократил чистую прибыль до €338 млн. За аналогичный период прошлого года сумма чистой прибыли составляла €2,1 млрд. Сумма чистого долга группы уменьшилась до €4,9 млрд. В конце декабря 2024 года этот показатель составлял €5,2 млрд. В компании также отметили ухудшение годового прогноза после введения импортных пошлин в США.