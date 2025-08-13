В КБР к программе занятости молодежи присоединились более 48 тысяч человек

В Кабардино-Балкарии при содействии долгосрочной программы содействия занятости молодежи за первое полугодие 2025 года трудоустроились свыше 5,5 тыс. молодых людей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Основная цель программы — создать условия для раскрытия профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи. За первое полугодие участниками программы стали более 48,6 тыс. жителей региона, из которых 5,5 тыс. человек нашли работу»,— отметил господин Коков.

Программа реализуется через сотрудничество организаций, учреждений и ведомств Кабардино-Балкарии. Она призвана повысить вовлеченность молодежи в занятость, снизить уровень безработицы и риски незанятости среди молодежи, а также повысить уровень трудоустройства выпускников.

Наталья Белоштейн