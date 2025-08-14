В Госдуме предложили разрешить участникам СВО бесплатно ездить по платным дорогам

В Госдуму внесен проект поправок к федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которым предлагается расширить перечень льготников, имеющих право на бесплатный проезд по платным автотрассам. Сейчас этим правом пользуются общественный транспорт, школьные автобусы, машины скорой помощи, полиции, пожарных служб, Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, прокуратуры, фельдъегерей и Следственного комитета России.

Авторы поправок — депутаты Нина Останина (КПРФ), Яна Лантратова (СРЗП) и внефракционный парламентарий Ярослав Нилов — предлагают добавить в льготный перечень участников СВО и ветеранов боевых действий, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Законопроект позволит «улучшить социальное благополучие многодетных семей защитников, сократить расходы, связанные с проездом по платным автодорогам и платным участкам автодорог, даст дополнительную возможность совершать семейные поездки на дальние расстояния», говорится в пояснительной записке.

В официальном отзыве правительства РФ сказано, что аналогичные документы регулярно поступают в Госдуму. В мае текущего года, в частности, кабинет рецензировал законопроект, который предоставлял право бесплатного проезда по платным трассам многодетным семьям (его в январе внесла в парламент группа депутатов фракции СРЗП). В отзыве правительство указывало, что на некоторых платных трассах смонтированы безбарьерные системы взимания платы «Свободный поток», которые технически не могут «определять социальные категории» пользователей дорог. В законопроекте не был определен механизм идентификации машин членов многодетных семей, указывали в правительстве РФ, говоря, что поправки нуждаются в доработке. Такую же позицию кабинет высказал и сейчас, указав, что замечания к предыдущим поправкам «сохраняют актуальность» и для нынешнего законопроекта: позиция правительства РФ со времени предыдущего отзыва «не изменилась».

Александр Воронов