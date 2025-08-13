Присяга через мессенджер

Военный суд огласил приговор 17-летнему Аслану А., которого обвиняли по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Подросток присягнул лидеру международной террористической организации «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена на территории России) и изучил схему изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Аслан А. был задержан в Ставрополе. Процесс состоялся в Ростове-на-Дону. Подсудимого приговорили к шести годам в воспитательной колонии. Свою вину он не признал.



Южный окружной военный суд огласил приговор 17-летнему Аслану А., присягнувшему на верность международной террористической организации «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена на территории России). Подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.

По версии следствия, в декабре 2022 года фигурант зарегистрировался в мессенджере Telegram, в одном из каналов ознакомился с идеологией «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории России) и решил стать ее участником. Подсудимый написал администратору Telegram-канала с ником «Абу Катада» (Abu Qatada).

Находясь в Луганске, 6 марта 2023 года Аслан А. записал в мессенджере аудиосообщение о добровольном вступлении в террористическую организацию ее главе и отправил «Абу Катаде».

«Являясь приверженцем радикально-экстремистских религиозных взглядов в исламе, разделяя идеологию и методы осуществления деятельности МТО "ИГ" (признана террористической и запрещена на территории РФ), записал соответствующее аудиообращение о добровольном вступлении в МТО (присягу)», — говорится в материалах суда.

В этот же день подросток получил информацию о способах изготовления самодельных взрывных устройств и изучил ее.

Аслан А. был задержан правоохранителями 14 марта 2024 года в Ставрополе. В судебном заседании фигурант свою вину не признал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ об несвидетельствовании против себя самого.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном военном суде.

Константин Соловьев