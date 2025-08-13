Axios: Трамп назвал необходимым обмен территориями России и Украины

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами назвал обмен территориями необходимым для завершения российско-украинского конфликта. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники. По их словам, господин Трамп при этом подчеркнул, что не может принимать таких решений.

«Трамп сказал, что обсуждать территории должны Владимир и Владимир, а не он»,— рассказал собеседник издания. Владимир Зеленский в этом разговоре заявил, что Владимиру Путину «нельзя доверять».

Дональд Трамп 15 августа проведет переговоры с Владимиром Путиным на Аляске. Американский президент называл эту встречу «предварительной», необходимой, чтобы выяснить перспективы достижения мира на Украине. При этом в состоявшемся сегодня разговоре с украинским и европейскими лидерами Дональд Трамп заявил, что хочет добиться прекращения огня.

Лусине Баласян