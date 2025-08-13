Мерц: Украина готова обсуждать территориальные вопросы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина готова обсуждать с Россией территориальные вопросы. Однако, по его словам, «отправной точкой» для этих обсуждений должна быть линия соприкосновения, при этом речи о юридическом признании территорий, перешедших под контроль РФ, быть не может.

Это заявление немецкий канцлер сделал после видеоконференции с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами.

«Принцип недопустимости изменения границ силой должен сохраняться»,— сказал Фридрих Мерц на пресс-конференции. «Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Отправной точкой должно стать прекращение огня»,— подчеркнул он.

Дональд Трамп говорил, что при согласовании мирного договора речь пойдет о «некотором обмене территориями к обоюдной выгоде» Москвы и Киева. Деталей он не уточнил. Российский МИД, комментируя это предложение, заявил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции. Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок.

Лусине Баласян