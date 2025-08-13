Жителю Ярославля вынесли приговор за растление малолетних

Ярославский областной суд признал виновным 39-летнего местного жителя в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста (п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: СУ СК России по Ярославской области

«Судом установлено, что 7 июня 2024 года возле одного из домов на улице Чкалова в Ярославле подсудимый обнажился перед двумя девочками 8 и 9 лет, которые в силу возраста находились в беспомощном состоянии»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что сразу установить подозреваемого не удалось, тогда изображение мужчины с камер наблюдения и составленный на его основе портрет были распространены в СМИ, социальных сетях и родительских чатах. Подозреваемого опознал близкий человек, задержание произошло в ноябре.

В пресс-службе суда уточнили, что подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. Приговором суда ему назначено 15 лет исправительной колонии строгого режима, после освобождения ему запрещено заниматься воспитательной, преподавательской и тренерской деятельностью также в течение 15 лет. Кроме того, в пользу несовершеннолетних потерпевших взыскана моральная компенсация — по 1 млн руб. каждой. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова