Зеленский обсудил с Трампом гарантии безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время видеоконференции с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом обсуждались гарантии безопасности. По его словам, господин Трамп пообещал в дальнейшем подробно рассмотреть этот вопрос.

«Мы говорили очень кратко о гарантиях безопасности. Мы знаем, что Украине нужны гарантии безопасности,— сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем после разговора.— Трамп предложил мне, что после встречи на Аляске он позвонит, и мы определим дальнейшие шаги».

Владимир Зеленский также подчеркнул, что вопросы, касающиеся Украины, могут решаться только с присутствием ее представителей. Он призвал готовиться к трехстороннему формату переговоров — с участием лидеров России, США и Украины, а также выступил за прекращение огня до достижения мирного соглашения. По словам украинского президента, у России не должно быть права вета на вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

15 августа на Аляске пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые будут посвящены урегулированию российско-украинского конфликта. Фридрих Мерц созвал видеоконференцию за два дня до встречи, чтобы скоординировать позиции Европы, США и Украины. По словам немецкого канцлера, союзники донесли, что на переговорах речь должна пойти об интересах безопасности Украины и Европы, а территориальные вопросы не могут обсуждаться без украинской стороны.

Лусине Баласян