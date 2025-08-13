В Белгородской области при атаке дронов пострадали пятеро бойцов «Орлана»

Пятеро бойцов подразделения «Орлан» получили ранения при выполнении служебных задач в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Четыре бойца спецотряда пострадали в районе села Новая Деревня Белгородского района из-за взрыва дрона. Пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Один из них с минно-взрывной травмой и баротравмой останется в стационаре. Троим оказали помощь, они продолжат лечение амбулаторно.

Пятый боец получил ранение в городе Шебекино из-за взрыва дрона. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, затем был переведен в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Анна Швечикова