«Слишком уж много вопросов возникает»

Детям мигрантов — особое внимание: чиновники разработали новые рекомендации для российских школ. Учителям предписано следить за социальным поведением учеников из семей приезжих. В частности, речь идет о склонности к преступлениям и пренебрежительном отношении к государственной символике и российским традиционным ценностям. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в эффективности подобных мер.

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с МВД и Минобрнауки разработали специальные методические рекомендации для школьных учителей. Газета «Ведомости» обнаружила их на сайтах соответствующих ведомств, в частности, Башкортостана, Свердловской и Смоленской областей. Педагогам предлагается обратить особое внимание на поведение детей мигрантов. Видимо, в случае обнаружения так называемых тревожных сигналов необходимо докладывать куда следует.

Среди таковых — пренебрежение ребенка к «исторической памяти, традиционным ценностям, государственной символике», а также к информации, которую учителя доносят на уроках «Разговоры о важном».

Что особенно хочется выделить: в черный список рискуют попасть дети с «отсутствием критического мышления, повышенной внушаемостью и психологической зависимостью от третьих лиц». Так кажется, что учителям придется осваивать дополнительные специальности, познавать азы психологии, криминалистики, основы религии и восточных верований и так далее и тому подобное. Попробуй определи, насколько совсем маленький по возрасту человек психологически зависит от третьих лиц, и кто, собственно, они такие, эти третьи лица. Впрочем, скорее всего, все это пропишут в очередной методичке.

Тем временем ряд депутатов и фракций Государственной думы предлагают ввести новые законодательные ограничения для детей мигрантов. Похоже, это все поставлено на конвейер. Например, есть предложение обучать их только за деньги. Или чтобы в классе был единственный такой ученик. Первое, что приходит в голову, что сыновьям или дочерям приезжих иностранцев логичнее обучаться дома или вообще обойтись без образования. Так будет проще. Правда, не совсем понятно, насколько подобное улучшит социальный климат Российской Федерации, а также криминогенную обстановку.

В этой связи возникает интересный вопрос: какие цели ставит перед собой государство? Такое впечатление, что оно борется в первую очередь с легальной миграцией, нежели наоборот. Ибо члену семьи нелегала очень затруднительно поступить в российскую школу, даже если он познал основы русского языка и традиционных ценностей. Опять же, если все мигранты уедут, кто работать будет? И насколько приезжие, скажем, из Индии лучше в социальном плане коллег из дружественных стран СНГ? Насколько они и их дети будут уважительно относиться к традиционным ценностям и внимательно слушать «Разговоры о важном»? Слишком уж много вопросов возникает по болезненной миграционной теме. Есть риск, что принимаемые меры не достигнут нужного результата.

Дмитрий Дризе