Бывшая жена Паши Техника показала макет памятника рэперу

Бывшая жена Паши Техника (Павла Ивлева) Карина Мельничук опубликовала в Telegram-канале макет памятника, который планируют установить на могиле рэпера.

Фото: @evakaritskaua

Памятник состоит из статуи Паши Техника и двух плит, в одну из которых врезан диджейский пульт. По словам госпожи Мельничук, пульт из макета решили убрать. На памятнике рэпер одет в футболку с логотипом бренда Stone Island и кепку. Рэпер также держит в руке микрофон.

Паша Техник умер 4 апреля в больнице на Пхукете. Тайские врачи назвали причиной смерти легочную инфекцию. 11 апреля в Москве прошло прощание с рэпером, которое посетили более 5 тыс. человек. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

О прощании с рэпером — в материале «Ъ» «Похороны рэпера и мема».

Полина Мотызлевская

Прощание с Пашей Техником

Участница церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Портрет рэпера

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гроб с телом артиста

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В церемонии участвовали несколько тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пианист Лука Сафронов-Затравкин и мама рэпера Паши Техника

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор рэпера Марк Яровский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Желающие попрощаться с рэпером у храма

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фанат Паши Техника в маске гориллы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На прощании с рэпером были задержаны как минимум пять человек

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участница церемонии с плакатом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Люди около храма Петра и Павла

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Похороны на Николо-Архангельском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Крест на могиле Павла Ивлева

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Могила на Николо-Архангельском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

