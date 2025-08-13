Бывшая жена Паши Техника показала макет памятника рэперу

Бывшая жена Паши Техника (Павла Ивлева) Карина Мельничук опубликовала в Telegram-канале макет памятника, который планируют установить на могиле рэпера.

Памятник состоит из статуи Паши Техника и двух плит, в одну из которых врезан диджейский пульт. По словам госпожи Мельничук, пульт из макета решили убрать. На памятнике рэпер одет в футболку с логотипом бренда Stone Island и кепку. Рэпер также держит в руке микрофон.

Паша Техник умер 4 апреля в больнице на Пхукете. Тайские врачи назвали причиной смерти легочную инфекцию. 11 апреля в Москве прошло прощание с рэпером, которое посетили более 5 тыс. человек. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

О прощании с рэпером — в материале «Ъ» «Похороны рэпера и мема».

Полина Мотызлевская