«ЗЭР» выкупила на аукционе золотоносный участок на Чукотке за 1,3 млрд рублей

Компания «ЗЭР» выиграла аукцион на участок россыпного золота на Чукотке, проводимый агентством Дальнедра. Торги завершились на 32-м шаге, а цена подскочила со стартовой в 305 млн руб. до 1,279 млрд руб.

Согласно карточке лота, участок находится между притоками реки Эльхкаквун: рекой Чаанай и ручьем Чистый — в Чаунском районе региона. «ЗЭР» получила лицензию на разведку и эксплуатацию участка на 20 лет.

Площадь участка составляет 9,85 кв. км. Запасы россыпного золота в нем оцениваются в 7,8 т.

По данным «Интерфакса», «ЗЭР» ранее неоднократно проявлял себя в затяжных торгах. По данным агентства, бенефициаром компании через несколько юрлиц является красноярский предприниматель Антон Дударев.