Бывший режиссер прикамского театра заняла аналогичную должность в Тверском ТЮЗе

Юлия Беляева стала главным режиссером Тверского ТЮЗа. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения. Ранее госпожа Беляева занимала аналогичную должность в Коми-Пермяцком национальном театре. На этом месте ее сменил Дмитрий Огородников.

Как отмечает «Новый компаньон», Юлия Беляева была главным режиссером Коми-Пермяцкого национального драматического театра с 2020 года. В Твери она работала как приглашенный режиссер и поставила спектакль «Людвиг XIV и Тутта Единственная». Премьера состоялась совеем недавно в декабре 2024 года. Также госпожа Беляева сотрудничала с МТЮЗом, московским театром «Сфера», Красноярским ТЮЗом, Калужским драматическим театром и другими.

Напомним, 11 августа на собрании в честь грядущего 95-го театрального сезона коллективу Коми-Пермяцкого театра представили нового главного режиссера Дмитрия Огородникова. Господин Огородников — номинант национальной премии «Золотая Маска» и лауреат ряда фестивалей, включая «Коляда-Plays», «Волшебная кулиса», «Свои», Фестиваля театров малых городов России и других.