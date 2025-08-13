Норвежская спецслужба обвинила российских хакеров в кибератаке на дамбу

Глава Норвежской полицейской службы безопасности (PST) Беата Гангос заявила, что российские хакеры на некоторое время захватывали контроль над управлением дамбой в Бремангере на западе страны. 7 апреля хакеры получили контроль над управлением этой дамбой, открыли шлюз и в течение четырех часов сбрасывали через него воду, после чего контроль над дамбой был восстановлен.

«За последний год мы наблюдали изменения в действиях пророссийских хакеров»,— заявила госпожа Гангос. В качестве примера она привела атаку на дамбу в Бремангере, отметив, что «цель операций такого типа — получить влияние и посеять страх и хаос среди обычного населения».

«Наш российский сосед становится все опаснее»,— заявила госпожа Гангос. Как отмечает Reuters, это первый случай, когда норвежские спецслужбы прямо обвиняют российских хакеров в кибератаках.

Яна Рождественская