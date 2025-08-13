В Астрахани судебный пристав пойдет под суд за получение взятки

Суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) в отношении должностного лица Кировского РОСП г. Астрахани УФССП России по Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурантка два раза получила через посредника взятки от местного жителя. Взамен ей предстояло снять временное ограничение на выезд должника за пределы России.

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов