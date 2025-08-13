На Ставрополье выявлено более тысячи антикоррупционных нарушений в 2025 году

Прокуратура Ставропольского края в первом полугодии 2025 года обнаружила более 1,3 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства и добилась увольнения свыше 20 должностных лиц за утрату доверия. Об этом сообщила пресс-служба краевого надзорного ведомства.

«В первом полугодии 2025 года с правонарушителей в доход государства взыскали более 120 млн руб. Около 600 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, 26 из них уволили в связи с утратой доверия. По требованию прокуратуры в 2025 году освободили от должности заместителя министра здравоохранения региона и замначальника управления по сохранению и госохране объектов культурного наследия»,— приводятся в сообщении слова прокурора края Юрия Немкина.

По словам господина Немкина, на основании проверок прокуратуры возбудили 14 уголовных дел в сферах с высокими коррупционными рисками. В частности, прокуратура г. Ессентуки установила хищение бюджетных средств в размере 2,4 млн руб. директором коммерческой организации при благоустройстве сквера в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

Валентина Любашенко