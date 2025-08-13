Следователи начали проверку после травмирования ребенка на площадке в Светлограде

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку содержания спортивной площадки в Светлограде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Площадка находится на территории одной из школ. По информации правоохранителей, ремонт на объекте не проводился уже 40 лет: за это время оборудование стало неисправно, а асфальтовое покрытие разрушилось. В апреле этого года во время игры в футбол ребенок поскользнулся на мокром покрытии поля и получил перелом руки. Пострадавшему потребовалось проведение двух оперативных вмешательств.

«Несмотря на многочисленные обращения женщины в различные инстанции, до настоящего времени доступ детей к небезопасной площадке не ограничен, нарушения не устранены», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Соловьев