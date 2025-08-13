В воздух над Эстонией поднялись два истребителя якобы из-за российских самолетов

Два итальянских истребителя F-35 из патрулирующих сил НАТО поднялись в воздух над Эстонией. Как сообщили в Воздушных силах альянса, российские самолеты нарушили воздушное пространство страны.

«Итальянская оперативная воздушная группа, подразделение 32-го авиакрыла на авиабазе Эмари, находится в состоянии полной боевой готовности <...>, демонстрируя приверженность альянса защите воздушного пространства НАТО»,— сообщила пресс-служба Воздушных сил НАТО в соцсети Х.

В посте отметили, что это первый раз, когда ВВС Италии подняли самолеты в рамках воздушного патрулирования НАТО.