В Польше предъявили обвинения в диверсиях шести полякам и белорусам

Генеральная прокуратура Польши предъявила обвинения троим гражданам Польши и троим гражданам Белоруссии в организации и совершении диверсий по поручению иностранных спецслужб. В частности, речь идет о поджогах складов в Гданьске и пригороде Варшавы в 2024 году, а также ресторана в Гдыне в 2023-м. Кроме того, среди обвинений — транспортировка оружия и наркотиков с Украины в Польшу.

В заявлении прокуратуры сообщается, что обвинения предъявлены троим гражданам Польши — Камилю К., Давиду П. и Лукашу К., а также троим гражданам Белоруссии — Степану К., Андрею Б. и Ярославу С. О спецслужбах какой страны идет речь, в заявлении не говорится. Однако пресс-секретарь прокуратуры Пшемыслав Новак сообщил, что один из подозреваемых, Степан К., ранее обвинялся в диверсиях по заданию российских спецслужб.

В конце июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране арестовали 32 подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Яна Рождественская