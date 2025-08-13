Беспилотникам проложат курс на господдержку

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) запустил единый цифровой навигатор мер государственной и отраслевой поддержки. Он предназначен для компаний специального и двойного назначения (спецтех), но в первую очередь — для разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем. Навигатор, как предполагается, станет основой для сервиса комплексного сопровождения заявителей, запуск которого запланирован на 2026 год. Заключительная версия этого инструмента призвана преодолеть ведомственную разобщенность и обеспечить малым и средним предприятиям, работающим в сфере спецтеха, «единую точку входа» в систему господдержки.

В новом проекте ЦБСТ собраны данные о 45 уже существующих программах поддержки, включая гранты, налоговые льготы, акселерационные инициативы и программы содействия экспорту.

По заявлению ЦБСТ, цель навигатора — консолидировать разрозненную информацию, упростив компаниям поиск доступных мер.

Как пояснил журналистам секретарь наблюдательного совета ЦБСТ, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, навигатор задуман в первую очередь как прикладной инструмент для компаний и часть проекта по их комплексному сопровождению «под ключ».

Одновременно ЦБСТ начал отбор пяти компаний для пилотного проекта по трем мерам господдержки. Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков подчеркивает, что «пилот» направлен на отработку полного консультационного сопровождения, а не только на информирование. Его результаты будут учтены при разработке заключительной версии сервиса сопровождения, запуск которого в открытом доступе намечен на 2026 год. По замыслу разработчиков, новый сервис призван сократить бюрократические барьеры и ускорить реализацию проектов в сфере спецтеха.

Ключевым фактором эффективности проекта должна стать интеграция навигатора с действующими ведомственными платформами.

Речь идет о государственных информационных системах министерств и институтов развития, через которые компании сейчас получают поддержку: подают заявки на субсидии Минпромторга, льготы для малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития, финансирование от институтов развития (ВЭБ.РФ, РЭЦ) или доступ к программам «Сколково».

Как ранее заявляли “Ъ” участники рынка, в настоящее время эти системы часто работают разрозненно, требуя от компаний отдельной регистрации и взаимодействия с каждой из них. Без технической и организационной возможности напрямую взаимодействовать с этими платформами, например для подачи заявок или отслеживания статуса, навигатор ЦБСТ рискует остаться лишь информационным каталогом и дублером той информации, что уже есть на сайтах министерств, не решая при этом проблему чрезмерной сложности получения поддержки.

Напомним, что запуск навигатора происходит в рамках выполнения поручений, которые Владимир Путин дал по итогам заседания президентского Совета по стратегическому развитию 31 июля. Среди поставленных президентом задач — увеличение объемов экспорта гражданских беспилотных авиасистем и услуг с их применением, а также поддержка экспорта гражданской продукции малого и среднего бизнеса в этой сфере «с учетом требований технологической безопасности и контроля за процессом передачи критических технологий».

