Нижегородца заподозрили в реабилитации нацизма
Уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) возбуждено в отношении жителя Ленинского района Нижнего Новгорода, сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Его противоправные действия выявили сотрудники ФСБ и полиции, добавили в ведомствах.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По фабуле дела, подозреваемый в мае 2025 года разместил в соцсети публикации, которые оправдывали преступления нацистской Германии в период Великой Отечественной войны. Доводы следствия подтвердила экспертиза.
У подозреваемого прошли обыски, силовики изъяли электронные носители информации. С фигуранта взяли подписку о невыезде, следствие собирает доказательства по уголовному делу.