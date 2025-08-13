Нижегородца заподозрили в реабилитации нацизма

Уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) возбуждено в отношении жителя Ленинского района Нижнего Новгорода, сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Его противоправные действия выявили сотрудники ФСБ и полиции, добавили в ведомствах.

По фабуле дела, подозреваемый в мае 2025 года разместил в соцсети публикации, которые оправдывали преступления нацистской Германии в период Великой Отечественной войны. Доводы следствия подтвердила экспертиза.

У подозреваемого прошли обыски, силовики изъяли электронные носители информации. С фигуранта взяли подписку о невыезде, следствие собирает доказательства по уголовному делу.

Владимир Зубарев