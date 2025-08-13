Киллер открестился от заказа

В Москве к 12 годам колонии приговорен 27-летний уроженец Армении Айрик Ервандян. Он обвинялся в том, что по найму застрелил в центре столицы своего земляка, бизнесмена Оганеса Камаряна. Сам убийца вину признал, но утверждал, что никакого заказчика у преступления не было, а расправился он с Камаряном потому, что тот сам ему угрожал, и он решил сыграть на опережение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Убийца Айрик Ервандян на скамье подсудимых

Фото: Хамовнический суд Москвы Убийца Айрик Ервандян на скамье подсудимых

Фото: Хамовнический суд Москвы

Мосгорсуд 13 августа вынес приговор по уголовному делу Айрика Ервандяна. По результатам разбирательства, начавшегося в апреле этого года, председательствующий Дмитрий Гордеев признал подсудимого виновным в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, переносе и хранении огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ). За убийство Ервандяну назначено наказание в виде 11 лет колонии, за незаконный оборот оружия — 8 лет. Путем частичного сложения сроков Айрик Ервандян в итоге получил 12 лет колонии строгого режима, почти в два раза меньше, чем требовал в прениях прокурор — тот настаивал на 23 годах. Кроме того, осужденный должен будет уплатить родственникам погибшего 3 млн руб. в порядке компенсации морального вреда.

Убийство 62-летнего Оганеса Камаряна было совершено 2 июня 2022 года в Москве, возле ресторана «Сейджи», расположенного на Комсомольском проспекте.

В тот вечер предприниматель возвращался домой пешком с 22-летней спутницей Екатериной Поповой, приехавшей в Москву из Нижнего Новгорода. Когда пара прошла арку дома, где проживал господин Камарян, к ним сзади подбежал мужчина, который несколько раз выстрелил в жертву из пистолета с глушителем.

Предприниматель упал, а его спутница закричала и бросилась бежать. Киллер преследовать ее не стал, а подойдя к жертве, выстрелил Оганесу Камаряну в голову. Затем достал мобильный телефон и сфотографировал лежавшего на асфальте убитого. После этого он скрылся с места происшествия.

Поскольку преступление было совершено буквально под камерами видеонаблюдения, а киллер не удосужился надеть маску, оперативники задержали стрелка уже следующим утром. По словам представляющего интересы Ервандяна адвоката Мушега Айрапетяна, его подзащитный довольно быстро признался, что совершил убийство господина Камаряна. Правда, при этом он настаивал, что действовал не по чьему-либо заказу, а лишь из опасений за свою собственную жизнь.

По версии Ервандяна, господин Камарян якобы на родине был связан с криминальными кругами и организовал там покушение на другого бизнесмена, в ходе которого погиб телохранитель последнего — близкий друг Айрика Ервандяна.

По словам фигуранта, узнав об этом, он встретился с господином Камаряном. Их разговор, утверждал обвиняемый, перерос в бурную перепалку, в ходе которой Оганес Камарян якобы стал угрожать Айрику Ервандяну убийством, если он сообщит полиции информацию о недавнем покушении. Ервандян, по его заверению, воспринимал эту угрозу реально, и поэтому решил сыграть на опережение и убить предпринимателя.

Впрочем, следствие, а затем и прокурор в суде придерживались другой версии. Суть ее сводилась к тому, что убийца действовал совместно с группой сообщников, которых лично подобрал для совершения преступления. Среди них, по данным следствия, были родной брат и знакомая подсудимого. Все они, как считают правоохранители, успели скрыться от следствия на родине, их дело было выделено в отдельное производство. «Неустановленным лицом» в уголовном деле Ервандяна значился и заказчик преступления. По некоторым данным, им мог быть тот самый предприниматель из Армении, который выжил при покушении, якобы организованном Камаряном.

В прениях адвокат Айрапетян настаивал, что следствию так и не удалось доказать причастность подзащитного к убийству, совершенному по найму, и просил суд прислушаться к версии подзащитного.

Защитник указал, что в ходе обысков у Айрика Ервандяна не было обнаружено сколько-нибудь значительных сумм денег, переводов он также не получал. А значит, утверждал адвокат, корыстный мотив в деле отсутствует. Не подтверждено, по мнению защитника, и утверждение следствия о том, что у Ервандяна были сообщники. Поэтому адвокат требовал переквалифицировать инкриминированную подсудимому 2-ю часть ст. 105 УК на менее тяжкую 1-ю часть этой же статьи и соответствующим образом смягчить обвинение в незаконном обороте оружия.

Сам Айрик Ервандян в последнем слове настаивал на своей версии происшедшего, попросив вынести ему «справедливый» приговор.

В итоге суд оставил в силе предложенную следствием квалификацию преступления.

Мотивировочную часть решения стороны получат на руки позже, из нее и станет ясно, чем руководствовался председательствующий, назначая подсудимому срок, значительно меньший, чем просило гособвинение. Адвокат не исключает, что была учтена позиция защиты.

Вопрос об обжаловании приговора, по словам адвоката, будет обсужден с подзащитным позже. В свою очередь адвокат Наталья Дудник, представлявшая сторону потерпевших, выразила удовлетворение приговором, отметив, что и следствие, и суд прошли без нарушений УПК. Отметим, что с учетом времени, проведенного в СИЗО (арестован Айрик Ервандян был 3 июня 2022 года), меньше чем через пять лет он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Алексей Соковнин