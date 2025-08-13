В Татарстане оштрафовали транспортную компанию на 1,5 млн рублей за коррупцию

В Татарстане транспортную организацию оштрафовали на 1,5 млн руб. после выявления коррупционного нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В ходе проверки ведомства было установлено, что с 2021 года по 2023 год руководитель транспортной компании передал представителю судоремонтной фирмы 780 тыс. руб. за ускорение ремонта судов. Оштрафованная организация занималась перевозкой грузов по воде.

Татарская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Компании был назначен штраф в размере 1,5 млн руб.

Уголовное дело на сотрудника судоремонтного предприятия о получении коммерческого подкупа находится на рассмотрении в суде.

Диана Соловьёва