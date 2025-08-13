Председатель Госдумы Володин завел канал в мессенджере MAX

Спикер Госдумы Вячеслав Володин зарегистрировался в национальном мессенджере MAX и завел там канал. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале 13 августа.

По словам господина Володина, процесс не составил никакого труда: «Скачал приложение и авторизовался в нем». Он призвал свою аудиторию в Telegram-канале подписываться на новый ресурс и отметил, что «будет рад дружбе в MAX». «Кстати, голосовые вызовы работают отлично. Что актуально»,— добавил спикер.

Напомним, 13 августа Роскомнадзор подтвердил, что принимает меры по частичной блокировке звонков в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram. Ограничения, как пояснили в ведомстве, направлены на борьбу с телефонным мошенничеством, ведь «именно эти мессенджеры в основном используют для обмана и вымогательства денег».

Божена Иванова