Факторинг прирастает рисками

Во втором квартале 2025 года факторинговые компании (ФК) столкнулись со снижением доходов. В связи с этим они обратили внимание на рискованный, но наиболее доходный сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ). Понимая цепочку поставок, участники рынка могут в определенной степени купировать риски и намерены продолжить расти в этом сегменте даже при снижении ключевой ставки.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) подготовила обзор рынка факторинга в первом полугодии 2025 года. Согласно ему, в январе—июне участники рынка получили 264 млрд руб. дохода (рост в три раза год к году). Однако во втором квартале 2025 года совокупный доход ФК составил всего 116 млрд руб. По словам исполнительного директора АФК Дмитрия Шевченко, у падения дохода ФК во втором квартале есть ряд причин. «Со стороны крупных клиентов снизился спрос на новое финансирование по рыночным ставкам из-за ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ в июне-июле,— поясняет он.— Новую "оборотку" корпорации получили от своих поставщиков, увеличив сроки оплаты там, где это возможно. Эти клиенты оказались в процентной ловушке по инвестиционным кредитам с плавающей ставкой — обслуживание таких кредитов "под потолком" лимита не позволяло привлекать новые заимствования. Сами факторы снизили аппетиты к риску».

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. Он позволяет продавцу товара по договорам с отсрочкой платежа получить деньги сразу, но не с покупателя, а с ФК. ФК же получает деньги уже с покупателя товара.

Число активных клиентов за январь—июнь 2025 года составило 16,64 тыс., что на 18%, или 2,57 тыс., больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом практически весь основной прирост клиентской базы обеспечил сегмент МСБ — 11,28 тыс. активных клиентов в полугодии, прирост год к году — 2,4 тыс. клиентов.

ФК не скрывают своего интереса к МСБ. «В сегменте малого и среднего бизнеса рост клиентской базы составил 67%, портфель вырос более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2024 года»,— сообщил гендиректор компании «РСХБ Факторинг» Михаил Яценко. «Факторинг продолжает набирать популярность среди малых и средних компаний, работающих на условиях отсрочки платежа, таких как, например, производство и торговля,— подтверждает гендиректор "СберФакторинга" Денис Максименко.— Сегодня более 75% активных клиентов компании — малый и средний бизнес». «Доля МСБ-клиентов на рынке растет, так как в условиях ужесточения требований по кредитованию им сложно получить оборотные деньги, а факторинг в лимите крупных компаний-дебиторов предоставляет такую возможность — компании получают денежные средства быстро и по ставкам, гораздо более выгодным, чем кредитование»,— поясняет управляющий директор по факторингу Альфа-банка Павел Шишов.

По словам директора департамента факторинга Инго-банка Александра Варенникова, именно сегмент МСБ демонстрирует максимальную доходность, однако он также является высокорисковым. «Крупный корпоративный сегмент и агентский факторинг менее доходны из-за низких ставок и комиссий»,— поясняет он. МСБ доминирует в портфеле ROWI (свыше 90%), обеспечивая более высокую доходность по сравнению с корпоративными сделками, указывает сооснователь финтех-платформы ROWI Виктор Вернов. «На коротком отрезке времени риски контролируемы, но на горизонте от шести месяцев и далее даже наличие залога и поручительства собственника не может гарантировать отсутствие дефолта для банков-кредиторов»,— отмечает Дмитрий Шевченко.

Впрочем, на фоне начала снижения цикла ключевой ставки компании ожидают роста бизнеса. «Ключевая ставка начала снижаться, ждем ускорения роста рынка факторинга до 5–7% в год,— говорит гендиректор инвестплатформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.— При ставке 12% годовых рынок может увеличиваться и более впечатляющими темпами — до 10% роста в год».

Ксения Дементьева