Паслер и глава «Россети Урала» обсудили подготовку электрокомплекса к зиме

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Урал» Дмитрием Ведерниковым. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, стороны обсудили подготовку к зимнему периоду, а также кадровое обеспечение.

По словам господина Паслера, с начала года «Россети Урал» обеспечили электричеством более 30 новых социальных объектов – это 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 18 медицинских учреждений, пять объектов сферы образования. До конца 2026 года в планах компании подвести электричество еще к 50 социальным объектам. «В текущем году объем средств на модернизацию и ремонт энергооборудования сетевой инфраструктуры составит порядка 16 миллиардов рублей»,– сказал Денис Паслер.

По словам Дмитрия Ведерникова, на подготовку электросетевого комплекса к зиме в Свердловской области направили свыше 3 млрд руб. В числе крупных инвестиционных объектов он выделил реконструкцию подстанций «Рассоха» и «Свердловская» в Екатеринбурге, а также строительство сети 10 кВ для проекта кампуса УрФУ.

Полина Бабинцева