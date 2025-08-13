«Башсельхозтехника» осталась без источника

Суды двух инстанций отказались удовлетворить иск машино-технологической компании «Башсельхозтехника» о признании форс-мажорным обстоятельством открытие на ее базе в 2022 году логистического центра для отправки грузов на СВО. Истец заявлял, что источник финансирования не был документально определен. Это компания посчитала форс-мажорным обстоятельством, так как ей пришлось направлять собственные средства на формирование гуманитарных конвоев, из-за чего возникли долги перед кредиторами: «Росагролизинг» подал заявление о признании «Башсельхозтехники» банкротом.

Арбитражный суд Башкирии, а вслед за ним и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашли оснований для удовлетворения заявления ООО «МТК "Башсельхозтехника"» к республиканским министерствам финансов, земельных и имущественных отношений, а также трем крупнейшим кредиторам.

Как следует из материалов дела, суть претензий касалась деталей работы логистического центра формирования гуманитарных конвоев на СВО. Он был открыт в ноябре 2022 года распоряжением главы республики Радия Хабирова на базе «Башсельхозтехники».

В иске предприятие просило признать форс-мажорным обстоятельством отсутствие в распоряжении господина Хабирова источников финансирования деятельности логистического центра.

Компания отмечала, что фактически логистический центр работает с марта 2022 года: хранит гуманитарную помощь, закупает европоддоны для ее упаковки, изготавливает трапы для погрузки. Всего за это время в зону СВО было направлено 302 гуманитарных конвоя.

«Однако источник финансирования затрат на ведение соответствующей деятельности не определен, «Башсельхозтехника» вынуждена отвлекать на эти цели с 2022 года собственные средства в отсутствие компенсации затрат»,— заявлял истец.

ООО «МТК "Башсельхозтехника"» (до января 2023 года — ГУСП) принадлежит минземимуществу Башкирии, занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для сельского хозяйства. Уставный капитал — 128,4 млн руб. В 2024 году компания получила прибыль в 775 тыс. руб. при выручке 142 млн руб. На апрель этого года просроченная задолженность «Башсельхозтехники» превышала 46 млн руб., остаток обязательств — 279 млн руб. В мае этого года правительство региона включило предприятие в план приватизации.

Расходы на логистический центр с марта 2022-го по 31 января 2025-го года превысили 61 млн руб. и продолжают увеличиваться, следует из материалов дела.

Как указывала компания, она не может вовремя заплатить налоги и рассчитаться с кредиторами: АО «Росагролизинг» и ООО «Брянский тракторный завод», что может привести к банкротству. Республиканские власти финансовой поддержки не оказывают, следует из определения суда.

«Установление данного обстоятельства как форс-мажорного позволит заявителю освободиться от ответственности, ввиду уплаты санкций за несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами»,— говорится в документах суда.

9 июля «Росагролизинг» подал заявление о признании «Башсельхозтехники» банкротом. Сумма требований не указана. Заседание назначено на 1 октября.

Суд первой инстанции посчитал, что распоряжение главы региона о создании логоцентра не может стать основанием для освобождения «Башсельхозтехника» от обязанности вовремя вносить платежи. При этом было учтено, что истец задерживал платежи «Росагролизингу» и до подписания документа.

Оставляя заявление без рассмотрения, суд апелляционной инстанции отметил, что арбитражное законодательство не предусматривает возможности в порядке особого производства давать правовую оценку поведению лица и признавать его, например, добросовестным кредитором, не исполнившим обязательства вследствие форс-мажора. Такая оценка может быть дана только при рассмотрении конкретного спора между кредитором и должником.

В минземимуществе Башкирии решение суда вчера не прокомментировали.

Создание на базе «Башсельхозтехники» центра формирования гуманитарных конвоев не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку оно не носит внешний характер по отношению к его деятельности, отмечает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Решения судов об отказе в удовлетворении требований компании обоснованы, полагает он.

Наталья Балыкова