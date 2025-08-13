Белоусов провел очередную встречу с военкорами

Министр обороны России Андрей Белоусов пообщался с военкорами. На встрече среди прочего обсуждалась возможность ремонта и восстановления БПЛА непосредственно в подразделениях российских вооруженных сил. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

Накануне встречи военкоры ознакомились с отдельными образцами «народного» ОПК. Обсуждение увиденного стало еще одной темой встречи. Помимо этого, военкоры обратились к Андрею Белоусову с инициативами в сфере социальной поддержки участников СВО и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне боевых действий.

В сообщении Минобороны указано, что после предыдущих встреч с военкорами ведомство реализовало более 130 предложенных ими инициатив.