Bloomberg: Россия планирует растянуть выполнение условий ОПЕК+

Россия намерена распределить оставшиеся обязательства по сокращению добычи нефти, которые она должна выполнить в рамках компенсации за превышение целевого показателя ОПЕК+ в предыдущие годы, еще на три месяца. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно обновленному графику компенсаций, который получила Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия с июля по ноябрь будет сдерживать рост поставок на 85 тыс. баррелей в сутки (б/с), в декабре — 9 тыс. б/с, пишет агентство. Предыдущий план обязывал Россию установить компенсационные ограничения нефтедобычи практически вдвое большего размера в период с июля по сентябрь. Изначально планировалось, что процесс завершится в этот срок.

По данным ОПЕК, в прошлом месяце Россия добывала 9,12 млн б/с. Это значит, что РФ перевыполнила квоты нефтедобычи на 35 тыс. б/с в июле вместо предполагаемых 17 тыс. б/с, сообщает агентство.

При этом, по оценкам Bloomberg, основанных на ежемесячных отчетах ОПЕК, в первой половине 2025 года российская нефтедобыча была ниже необходимого уровня за исключением марта.

Благодаря пересмотру программы компенсации Россия может увеличить поставки до 9,259 млн б/с в августе и до 9,364 млн б/с в сентябре.