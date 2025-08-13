В Ставрополе за выдачу ложных справок за взятки задержаны пять должностных лиц

Организованную группу из должностных лиц учебного центра и Ростехнадзора Ставрополя заподозрили в коррупции. По версии следствия фигуранты за взятки оформляли фиктивные справки для допуска к опасным работам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступной группой с 2024 года по апрель 2025 года руководила директора учебного центра дополнительного профессионального образования Ставрополя. В ее состав входили супруг последней и заместитель директора учебного центра, а также двое сотрудников Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«Взятки и сведения об аттестуемых передавались сотрудникам КУ Ростехнадзора, которые являлись членами аттестационной комиссии и проводили процедуру аттестации, после чего с многочисленными нарушениями выдавали удостоверения»,— говорится в сообщении ведомства.

В отношении всех пятерых членов организованной группы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки организованной группой». В настоящее время бывший сотрудник КУ Ростехнадзора, директор учебного центра и ее супруг задержаны и взяты под стражу.

Наталья Белоштейн