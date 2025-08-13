МУП «Энгельс-водоканал» готов заплатить за бензин и дизель 19,6 млн рублей

МУП «Энгельс-водоканал» Энгельсского района Саратовской области объявило аукцион на поставку автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнитель обязуется поставлять товар в период с IV квартала 2025 года по I квартал 2026 года ежедневно в течение суток. В случае с бензином АИ-92 речь идет о 120 тыс. л, дизельным топливом — 172 тыс. л.

Доставка товара должна осуществляться на автозаправочные станции в Энгельсе и Саратове. В областном центре это как минимум одна АЗС в Волжском, Заводском, Фрунзенском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах.

Извещение о закупке размещено 13 августа. Заявки принимаются до 29 августа. Исполнителя выберут 1 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 19,6 млн руб.

Павел Фролов